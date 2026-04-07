Le FTSE Russell confirme le statut de marché émergent du Viêt Nam

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(Ajoute des détails de la déclaration aux paragraphes 4, 7 à 10)

Le FTSE Russell a confirmé mardi qu'il reclasserait le Vietnam du statut de marché émergent à celui de marché frontière en septembre, sur la base d'une évaluation intermédiaire, ce qui constitue le sceau d'approbation final pour cette évolution attendue de longue date.

Le Vietnam sera ajouté aux indices boursiers mondiaux de FTSE Russell à partir du 21 septembre , par phases qui se poursuivront jusqu'en 2027.

Le FTSE Russell avait reclassé Vietnam en octobre, sous réserve d'un examen provisoire visant à déterminer si le pays avait fait suffisamment de progrès pour permettre l'accès aux courtiers mondiaux.

"Le conseil de gouvernance de l'indice FTSE Russell confirme qu'il est satisfait des progrès réalisés dans la mise en œuvre du modèle de courtier mondial, qui est essentiel pour soutenir la réplication de l'indice", a déclaré FTSE.

Cette décision place le Viêt Nam sur un pied d'égalité avec des marchés tels que l'Inde et la Chine et fait suite aux réformes favorables au marché mises en œuvre par ce pays d'Asie du Sud-Est gouverné par les communistes. Elle permettra également à de nombreux fonds à gestion passive d'acheter des actions de sociétés cotées localement.

L'indice boursier de référence du Viêt Nam .VNI est en baisse de 6 % depuis le début de l'année, la guerre au Moyen-Orient ayant sapé le moral des investisseurs. Il a fait un bond de 41% en 2025, sa plus forte progression en huit ans, le pays dépendant des exportations ayant affiché une croissance économique de 8%.

Séparément, le fournisseur d'indices a déclaré que le statut de l'Indonésie .JKSE en tant que marché émergent secondaire restait inchangé et qu'il n'envisageait pas d'inclure le pays dans sa liste de surveillance.

La confiance des investisseurs dans l'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, a été ébranlée par des inquiétudes concernant le manque de transparence de la propriété et de la transactions des actions. Le fournisseur d'indices MSCI a averti fin janvier que le pays risquait d'être déclassé.

Le FTSE a déclaré mardi qu'il continuerait à suivre l'évolution des réformes du marché en Indonésie et qu'il s'engagerait auprès des acteurs du marché. Il confirmera le traitement des titres indonésiens avant sa révision de l'indice en juin, a-t-il ajouté.

Le fournisseur d'indices a également maintenu l'Égypte sur sa liste de surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse de sa classification des marchés d'actions, tout en reclassant le Nigeria en tant que marché frontière.