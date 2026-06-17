Le Français OVHcloud veut devenir le numéro deux européen dans le domaine des LLM grâce à l'IA de pointe

par Leo Marchandon

OVHcloud OVH.PA prévoit d'entraîner des modèles d'IA de pointe – les systèmes les plus avancés et à grande échelle, construits à partir de zéro à l’aide d’énormes quantités de données et d’une puissance de calcul considérable –, a déclaré mercredi son PDG Octave Klaba, positionnant ainsi l’entreprise comme un challenger européen potentiel face à Mistral.

Cette initiative marque un tournant pour OVHcloud, le plus grand fournisseur de cloud computing d’Europe, alors que les gouvernements et les entreprises recherchent des alternatives aux systèmes d’IA américains et chinois – une recherche rendue d’autant plus urgente par la récente mise hors service soudaine des modèles haut de gamme d’Anthropic.

"Il nous est apparu très clairement que si nous ne maîtrisions pas cette technologie, nous ne pourrions pas garantir notre avenir", a déclaré le PDG Octave Klaba, à Reuters lors de la conférence VivaTech.

Octave Klaba a expliqué que le contexte économique du développement de tels modèles de pointe a évolué, notamment grâce aux progrès réalisés dans le domaine des puces, des techniques d'apprentissage et des données synthétiques.

Un projet qui aurait autrefois coûté environ un milliard d'euros pourrait désormais être entrepris pour un budget de 150 à 200 millions d'euros, a-t-il précisé.

Il a décrit le secteur comme entrant dans une "deuxième vague", avec de nouveaux acteurs s’appuyant sur les bases posées par des entreprises telles qu’OpenAI, Anthropic et Mistral. Il a ajouté qu’OVHcloud n’utiliserait pas les données de ses clients pour entraîner ses modèles.

L’entreprise prévoit de lancer une famille de modèles plutôt qu’un système unique car les concurrents "sortent plusieurs modèles, parce que chaque modèle est conçu pour quelque chose. Il n'y a donc pas un modèle magique qui fait tout tout seul", a ajouté Octave Klaba.

Il a cité l’exemple de DragonLLM, une start-up récemment rachetée, ajoutant que le pré-entraînement d’un modèle avait été mené à bien sur Jupiter, le supercalculateur le plus rapide d’Europe, mais a précisé qu’OVHcloud n’était pas encore en mesure de fournir des informations détaillées sur les performances.

OVHcloud a l’intention de mettre ses modèles en open source dès qu’ils auront atteint un niveau de performance suffisant. "Nous regarderons à quel moment nous serons suffisamment bons pour pouvoir les open sourcer. Mais c'est effectivement l'idée", a-t-il déclaré.

(Reportage de Leo Marchandon. Version française Matthieu Huchet)