Le français Naval Group en campagne pour vendre deux corvettes à la Croatie

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe industriel français Naval Group, en compétition pour l'obtention d'un contrat portant sur de deux navires de guerre pour l'armée croate, a signé mardi à Zagreb des accords de partenariat avec plusieurs entreprises, dont deux chantiers navals.

Le groupe français d'industrie de défense figure parmi les douze concurrents présélectionnés par le ministère croate de la Défense pour l'achat de deux corvettes. Le projet est estimé à environ 1,6 milliard d'euros, et le nom de l'entreprise choisie devrait être dévoilé d'ici la fin de l'année.

En vue de cet éventuel contrat, Naval Group a signé des protocoles d'accord avec le chantier naval "Iskra", à Sibenik, un autre baptisé "3. MAJ Rijeka", avec la compagnie Orqa, spécialisée dans la fabrication de drones, et un troisième avec la Faculté de génie mécanique et de construction navale de Zagreb.

"C'est un jour assez crucial pour nous, car les trois principaux partenaires présents ici sont (...) essentiels à la mise en oeuvre de ce programme, si Naval Group devait être retenu", a déclaré Guillaume Weisrock, un des vice‑présidents du groupe français, lors d'une conférence de presse à Zagreb.

Si Naval Group était retenu, a-t-il assuré, une grande partie des chantiers nécessaires à la construction des corvettes Gowind 2500 seraient basés en Croatie. Il a assuré qu'environ 1.000 emplois directs et indirects seraient créés.

La Croatie, pays membre de l'Otan, a acheté en 2021 douze avions de combat Rafale d'occasion, de fabrication française, et a commandé en décembre 18 canons automoteurs français Caesar.