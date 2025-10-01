Le FPI de centres de données de Rick Perry lève 682 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Fermi, un fonds d'investissement immobilier pour les centres de données cofondé par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, a déclarémardi avoir levé 682,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.