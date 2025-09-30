 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fournisseur de pommes de terre surgelées Lamb Weston dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une demande soutenue
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lamb Weston LW.N a battu les estimations des analystes pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre mardi, grâce à une demande soutenue pour ses produits surgelés à base de pommes de terre, même dans un contexte de pressions inflationnistes, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 7 % dans les premiers échanges.

La société, qui fournit également des accompagnements de pommes de terre et des hors-d'œuvre à des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Yum Brands

YUM.N , a tenté de stimuler ses ventes en réduisant les prix de certains de ses produits en Amérique du Nord.

Les volumes internationaux de Lamb Weston ont augmenté de 6 %, grâce à une forte demande en Asie, tandis que les volumes en Amérique du Nord ont augmenté de 5 %.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 74 cents par action pour le premier trimestre de l'exercice 2026, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 55 cents, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 1,66 milliard de dollars, également supérieur aux attentes de 1,62 milliard de dollars.

Les ventes nettes des activités internationales de Lamb Weston ont augmenté de 4 % au cours de la période, tandis que celles de son segment Amérique du Nord, qui comprend toutes les ventes aux clients des États-Unis, du Canada et du Mexique, ont diminué de 2 %.

La société basée dans l'Idaho a également réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2026.

Valeurs associées

LAMB WST HLDG-WI
57,020 USD NYSE +2,39%
MCDONALD'S
302,230 USD NYSE -0,29%
YUM BRANDS
154,300 USD NYSE +0,23%
