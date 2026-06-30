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Le fournisseur de centres de données Forgent Power recule alors qu'un fonds de capital-investissement réduit sa participation
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action de Forgent Power Solutions FPS.N a reculé de 0,8 % à 54,54 dollars en début de séance mardi, après l'annonce par la société d'une nouvelle émission secondaire ** Le fabricant de matériel de distribution électrique destiné aux centres de données, basé dans le Minnesota, a dévoilé lundi soir une offre de 35 millions d'actions

** La société de capital-investissement Neos Partners vendra environ 23,3 millions d’actions, et FPS utilisera le produit net tiré de la vente d’environ 11,7 millions d’actions pour racheter des actions à Neos

** Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l’opération ** Neos a réduit sa participation le mois dernier lors d’une offre secondaire de 2 milliards de dollars, ainsi qu’en mars à la suite de l’introduction en bourse de Forgent en février , dont le prix d’émission avait été fixé à 27 dollars ** Avant cette offre envisagée, Neos détenait environ 51 % des droits de vote de Forgent, selon le prospectus ; Forgent compte environ 304,4 millions d’actions en circulation

** La recommandation moyenne de 8 analystes sur l’action FPS est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 60 dollars, selon les données de LSEG

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