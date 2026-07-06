Le fournisseur de centres de données Csquare prévoit de lever 1,35 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Un ex-général et un ancien policier syriens ont été condamnés chacun à huit ans de prison lundi à Vienne, pour des faits de torture à l'encontre de 21 opposants au régime de Bachar al-Assad entre avril 2011 et mars 2013 à Raqqa. Ce procès a été particulièrement ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•06.07.2026•18:35•
L'activité dans les services a ralenti au mois de juin aux Etats-Unis, faisant un peu moins bien qu'attendu par les marchés, avec un recul de la majorité de ses sous-indices, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM. Sur le mois écoulé, ...
Lire la suite
Une marée humaine est descendue lundi dans les rues de Téhéran pour saluer le cortège funèbre de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, au troisième jour d'obsèques nationales conçues comme une démonstration de force et d'unité. Des images de l'AFP montrent des artères ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer