Le fournisseur de centres de données Csquare prévoit de lever 1,35 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fournisseur de centres de données Csquare a annoncé lundi qu'il comptait lever jusqu'à 1,35 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.