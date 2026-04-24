Le fournisseur de centres de données Csquare dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le fournisseur de centres de données Csquare a annoncé vendredi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, misant sur un regain d'intérêt des investisseurs pour les nouvelles cotations.

Le marché des introductions en bourse s'est accéléré ces derniers jours, l'apaisement des craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient ayant renforcé la confiance des investisseurs et encouragé les entreprises à se lancer dans une introduction en bourse.

Le distributeur de mode Tailored Brands et la chaîne de sandwichs Jersey Mike's ont également déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse au début du mois.

Basée à Dallas, Csquare fournit des solutions d'espace, d'alimentation électrique et de connectivité à des entreprises et à des clients hyperscale. Elle exploite plus de 80 centres de données sur 30 marchés en Amérique du Nord et en Europe, selon son site web.

La société entretient également des relations stratégiques avec des distributeurs de services technologiques, notamment Bridgepoint, Intelisys, Telarus, Avant et Sandler Partners.

Csquare a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser une partie du produit de l'introduction en bourse pour rembourser sa dette et le reste à des fins générales de l'entreprise.

Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix proposée n'ont pas encore été déterminés.

Les documents confidentiels déposés auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers permettent aux entreprises de préparer leur introduction en bourse à l'abri du regard du marché public.