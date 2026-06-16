Le fournisseur de centres de données Csquare annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du chapeau pour inclure les données financières et ajout de détails tout au long du texte)

Le fournisseur de centres de données Csquare a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires annuel et trimestriel dans son dossier de demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse connaît un regaind’activité, plusieurs secteurs cherchant à tirer parti de l’enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles actions, de nombreuses entreprises bénéficiant d’ un accueil très favorable lors de leur premier jour de cotation.

SpaceX, la société d’Elon Musk, est entrée en bourse à New York vendredi après une introduction en bourse qui a battu tous les records. Les géants de l’IA Anthropic et OpenAI, dirigée par Sam Altman, ont également déposé en toute confidentialité des documents en vue d’une introduction en bourse aux États-Unis.

L’évolution rapide vers le développement et le déploiement de l’IA entraîne une forte hausse de la demande pour le type d’infrastructure fournie par Csquare, un opérateur de centres de données proposant des solutions d’espace, d’alimentation électrique et de connectivité.

Basée à Dallas, Csquare fournit des services à des entreprises et à des clients « hyperscale ». Selon son site web, elle exploite plus de 80 centres de données répartis sur 30 marchés en Amérique du Nord et en Europe.

La société entretient également des relations stratégiques avec des distributeurs de services technologiques, notamment Bridgepoint, Intelisys, Telarus, Avant et Sandler Partners. Elle n’a pas révélé les conditions de l’offre dans son dossier de dépôt.

Csquare a enregistré une perte nette de 14 cents par action sur un chiffre d’affaires de 270,5 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 7 cents par action sur un chiffre d’affaires de 232,8 millions de dollars à la même période de l’année précédente .

Le chiffre d’affaires annuel pour l’exercice clos en 2025 a également enregistré une hausse de 8,8% par rapport à l’année précédente.

Csquare a l’intention de coter ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "CSQR". Morgan Stanley, TD Securities, Wells Fargo Securities et BofA Securities figurent parmi les chefs de file de l’opération.

En avril, Csquare avait déposé un dossier confidentiel en vue de son introduction en bourse.