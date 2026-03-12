Le fournisseur d'outils de fabrication de puces KLA annonce un rachat d'actions de 7 milliards de dollars

Lefournisseur d'outils de fabrication de puces KLA Corp KLAC.O a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions d'une valeur de 7 milliards de dollars, en plus de son autorisation de rachat d'actions existante, qui s'élevait à 3,94 milliards de dollars au 31 décembre 2025.