Le fournisseur d'outils de fabrication de puces KLA annonce un rachat d'actions de 7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lefournisseur d'outils de fabrication de puces KLA Corp KLAC.O a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions d'une valeur de 7 milliards de dollars, en plus de son autorisation de rachat d'actions existante, qui s'élevait à 3,94 milliards de dollars au 31 décembre 2025.

Valeurs associées

KLA
1 465,0000 USD NASDAQ +0,83%
