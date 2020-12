Le fournisseur américain d'ETF Global X arrive en Europe

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur américain d' ETF Global X, qui fait partie du groupe asiatique Mirae Asset, se lance en Europe. Il compte exporter ses stratégies, notamment thématiques, par le biais d' une plate-forme Ucits dans les prochains mois.

Pour mettre en œuvre sa stratégie européenne, Global X a recruté une équipe européenne. Rob Oliver rejoint la société en tant que responsable du développement de Global X en Europe. Cet ancien de JP Morgan sera chargé de piloter les efforts de distribution des ETF Ucits de la société sur le continent. Morgane Delledonne a été recrutée en tant que directrice de la recherche. Elle travaillait précédemment pour BMO Global Asset Management en tant que spécialiste en investissements ETF. Ils seront basés à Londres.

Créée en 2008, Global X gère plus de 18 milliards de dollars dans des ETF. La société affiche une gamme d' ETF de plus de 70 stratégies. En 2018, la société a été rachetée par Mirae Asset qui détient une plate-forme ETF de plus de 50 milliards de dollars.