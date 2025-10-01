Le fournisseur aérospatial TransDigm nomme un nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de composants aéronautiques TransDigm Group TDG.N a annoncé mercredi que Kevin Stein quittera son poste de directeur général et sera remplacé par Mike Lisman, l'actuel codirecteur de l'exploitation.

Kevin Stein restera conseiller de l'entreprise jusqu'au 31 mars 2026, afin de faciliter la transition de la direction, a indiqué l'entreprise.

Mike Lisman a rejoint TransDigm en 2015 et a occupé plusieurs postes au sein de l'entreprise, notamment celui de directeur financier, avant d'assumer le rôle de directeur de l'exploitation en mai 2023.

TransDigm, basée à Cleveland, dans l'Ohio, a revu à la baisse ses prévisions de revenus annuels en août, car son activité de fabrication d'équipements commerciaux d'origine est confrontée à une baisse de la demande de l'industrie aérospatiale, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre, ainsi qu'au défi supplémentaire que représentent les tarifs douaniens américains.