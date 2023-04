Le fonds Vatel Flexible remporte les Refinitiv Lipper Fund Awards 2023

Paris, le 24 avril 2023 – Vatel Capital, société de gestion spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées, est pour la cinquième fois, lauréate de ce prix remis par Refinitiv.



Déjà primé en 2015, 2018, 2021, et 2022, le FCP Vatel Flexible (FR0010916916) affiche le meilleur couple rendement risque par rapport à ses pairs dans la catégorie « Fonds Flexibles zone EURO » sur des périodes de 3, 5 et 10 ans.

Cette nouvelle récompense reflète les bonnes performances du fonds qui se sont avérées nettement supérieures à la moyenne du marché notamment durant la crise sanitaire.