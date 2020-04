Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds stratégique de participations se renforce dans Arkema Reuters • 22/04/2020 à 09:06









PARIS, 22 avril (Reuters) - Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) a annoncé mercredi avoir porté sa participation dans le capital d'Arkema AKE.PA à 7,75%, devenant ainsi le premier actionnaire du groupe chimique. "La confiance d'un actionnaire de long terme comme le FSP et sa présence à nos côtés est un élément clef renforçant notre capacité à poursuivre notre stratégie de croissance créatrice de valeur et soutenable, centrée sur les matériaux de spécialité", a déclaré dans un communiqué Thierry Le Hénaff, le PDG d'Arkema. Outre Arkema, le FSP détient des participations dans les entreprises françaises SEB SEBF.PA , Safran SAF.PA , Eutelsat Communications ETL.PA , Tikehau Capital TKOO.PA , Elior Group ELIO.PA et Neoen NEOEN.PA . Le FSP est un fonds d'investissement contrôlé par sept compagnies d'assurances françaises : BNP Paribas Cardif BNPP.PA , CNP Assurances CNPP.PA , Crédit Agricole Assurances CAGR.PA , Groupama, Natixis Assurances CNAT.PA , Société Générale Assurances SOGN.PA et Suravenir. (Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.