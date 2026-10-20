Le fonds spéculatif Sachem Head estime que les actions d'Ionic ont le potentiel de s'envoler

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par Svea Herbst-Bayliss

Le fonds spéculatif Sachem Head Capital Management a déclaré mardi qu’il estimait que le cours de l’action d’Ionic Digital IOND.O pouvait plus que doubler, alors que l’ancien mineur de bitcoins se tourne vers la location d’infrastructures numériques, dans un contexte d’explosion de la demande en énergie pour les centres de données.

Ionic est issue de la restructuration post-faillite du prêteur de cryptomonnaies Celsius Network et a commencé à être cotée en juillet sur la Bourse Nasdaq, où l'action vaut environ 63 dollars.

Mais le cours de l’action pourrait grimper jusqu’à 151 dollars par action, soit une hausse de près de 140 %, a déclaré Scott Ferguson, fondateur de Sachem Head, lors du sommet "13D Monitor Active-Passive Investor Summit" à New York.

Sachem Head, aux côtés d’Oaktree Capital Management et d’Attestor Capital, a participé en juin à un placement privé de 400 millions de dollars et détient près de 10 % de la société.

Sachem Head détient environ 9,9 % d’Ionic et Ferguson a indiqué que la société déposerait mercredi un document réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) afin de détailler sa participation.

Ionic détient déjà un bail triple net de 10 ans dans le comté de Ward, au Texas, avec une prolongation possible de 10 ans, conclu avec Nscale, une société londonienne, verticalement intégrée, d’infrastructure d’IA et de néocloud qui exploite des centres de données à haute densité équipés de GPU (unité de traitement graphique) et des plateformes cloud.

Microsoft est le client final de ce site, a précisé Ferguson.

Une expansion dans le comté de Ward et sur des sites à Midland, au Texas, contribuerait à faire progresser davantage le cours de l’action, a-t-il ajouté.

"Nous estimons que la direction est plutôt bonne", a déclaré Ferguson, ajoutant toutefois que sa société, qui incite parfois les entreprises cibles à opérer des changements, pourrait s’impliquer davantage au sein de la société.