Le fonds spéculatif Millennium vend une participation de 15 % à des investisseurs sélectionnés, selon un courriel interne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte) par Anirban Sen et Ateev Bhandari

Millennium Management a vendu une participation de 15 % à un groupe comprenant certains de ses plus grands investisseurs institutionnels, selon un courriel interne vu par Reuters, marquant la première fois que le fonds spéculatif a cédé une participation au cours de ses presque quatre décennies d'existence.

"Nous sommes heureux d'annoncer que la vente d'une participation passive minoritaire dans la société de gestion de Millennium a été menée à bien", a déclaré la société dans l'e-mail adressé à ses employés.

Bien que le courriel ne mentionne pas les termes de l'accord, la vente a rapporté 2 milliards de dollars et valorisé le fonds à 14 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait de l'affaire.

Le groupe détient désormais environ 15 % du fonds, selon le courriel. Les investissements en actions ont été réalisés par l'intermédiaire de fonds gérés par Petershill Partners de Goldman Sachs.

Petershill investit dans des participations minoritaires dans des fonds spéculatifs et des sociétés de capital-investissement.

Le Financial Times a rapporté ce développement plus tôt dans la journée de lundi.

Reuters avait rapporté en juin que Millennium était en pourparlers pour vendre une participation minoritaire à une valeur de 14 milliards de dollars.

Fondée en 1989 par le milliardaire Israel Englander, Millennium gère plus de 79 milliards de dollars dans diverses catégories d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe et les matières premières.

La société envisageait depuis un certain temps de vendre sa participation. BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a entamé des discussions préliminaires avec Millennium au sujet d'un rapprochement stratégique qui pourrait impliquer l'achat d'une participation minoritaire, a rapporté Reuters en novembre en citant des sources.

Millennium et Goldman ont refusé les demandes de commentaires de Reuters .