Le fonds spéculatif Bridgewater sélectionne des lauréats de concours dans cinq pays pour son programme d'embauche

Bridgewater Associates, le fonds spéculatif fondé par le milliardaire Ray Dalio, a sélectionné cinq finalistes de quatre continents pour un programme de talent qui offre des récompenses de 25 000 dollars et un emploi potentiel, a déclaré le fonds spéculatif dans une vidéo vue par Reuters.

Le programme "Forecasting the Future", mené avec le groupe de pression Global Citizen, demandait aux participants du monde entier de prédire comment un virage protectionniste et nationaliste en matière de commerce pourrait remodeler l'économie mondiale.

Bridgewater, un fonds spéculatif macro qui investit dans plusieurs classes d'actifs et pays, s'appuie depuis longtemps sur la recherche économique pour éclairer ses paris.

"Pour bien faire les choses, nous devons nous assurer que les meilleures idées gagnent, peu importe qui les a ou d'où elles viennent", a déclaré le directeur général Nir Bar Dea dans la vidéo.

Ce concours intervient alors que l'administration Trump multiplie les recours aux droits de douane, avec une vague importante en avril, pour peser sur les négociations avec ses partenaires commerciaux, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil.

Les meilleurs projets ont été soumis par l'Inde, l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Brésil et le Nigéria.

Les finalistes seront désormais pris en considération pour des stages ou des postes à temps plein, une voie inhabituellement ouverte dans une entreprise où l'embauche se fait généralement par des chasseurs de têtes ou des recommandations.

Les fonds spéculatifs recrutent généralement de manière sporadique et soumettent les candidats à de multiples sélections, entretiens et évaluations.

Bridgewater gérait 92,1 milliards de dollars d'actifs en mars 2025.