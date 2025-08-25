information fournie par Reuters • 25/08/2025 à 22:09

Le fonds souverain norvégien se désengage de Caterpillar et de cinq banques israéliennes

Le fonds souverain norvégien de 2 000 milliards de dollars, le plus important au monde, a annoncé lundi qu'il s'était désengagé du groupe américain Caterpillar

CAT.N ainsi que de cinq banques israéliennes pour des raisons d'éthique.