Le fonds souverain norvégien réduit d'un quart sa participation dans BP

Le fonds souverain norvégien a réduit sa participation dans BP BP.L d'environ 3,99% à environ 2,99%, selon un document boursier déposé mercredi.

La capitalisation boursière de BP, cotée à Londres, s'élève à environ 91 milliards de dollars, ce qui représente une valeur d'environ 910 millions de dollars pour une participation de 1%, selon les calculs de Reuters.

Norges Bank Investment Management, l'opérateur du fonds, s'est refusé à tout commentaire. BP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions de BP étaient en baisse de 3,16% à 417 pence à 1705 GMT, contre une baisse de 2,1% pour un indice plus large de sociétés énergétiques européennes.