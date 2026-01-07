 Aller au contenu principal
Le fonds souverain norvégien réduit d'un quart sa participation dans BP
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute que le service d'investissement de la Norges Bank s'est refusé à tout commentaire, paragraphe 3)

Le fonds souverain norvégien a réduit sa participation dans BP BP.L d'environ 3,99% à environ 2,99%, selon un document boursier déposé mercredi.

La capitalisation boursière de BP, cotée à Londres, s'élève à environ 91 milliards de dollars, ce qui représente une valeur d'environ 910 millions de dollars pour une participation de 1%, selon les calculs de Reuters.

Norges Bank Investment Management, l'opérateur du fonds, s'est refusé à tout commentaire. BP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions de BP étaient en baisse de 3,16% à 417 pence à 1705 GMT, contre une baisse de 2,1% pour un indice plus large de sociétés énergétiques européennes.

Valeurs associées

BP
417,725 GBX LSE -3,27%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
59,88 USD Ice Europ -1,04%
Pétrole WTI
55,92 USD Ice Europ -1,86%
