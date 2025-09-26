 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fonds souverain norvégien investit 1,5 milliard de dollars dans le fonds de transition énergétique de Brookfield
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 10:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain norvégien de 2 000 milliards de dollars, le plus important au monde, a déclaré vendredi qu'il s'était engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans un fonds de transition énergétique de Brookfield Asset Management (BAM) BAM.TO .

L'accord permet au fonds norvégien d'investir dans des projets qui développent des infrastructures d'énergie renouvelable tout en soutenant la transition plus large vers des solutions à faible émission de carbone.

"Le fonds (BAM) investira en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans les régions de l'Asie-Pacifique où Brookfield a établi une présence opérationnelle", a déclaré Norges Bank Investment Management dans un communiqué.

