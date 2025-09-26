Le fonds souverain norvégien investit 1,5 milliard de dollars dans le fonds de transition énergétique de Brookfield

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain norvégien de 2 000 milliards de dollars, le plus important au monde, a déclaré vendredi qu'il s'était engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans un fonds de transition énergétique de Brookfield Asset Management (BAM) BAM.TO .

L'accord permet au fonds norvégien d'investir dans des projets qui développent des infrastructures d'énergie renouvelable tout en soutenant la transition plus large vers des solutions à faible émission de carbone.

"Le fonds (BAM) investira en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans les régions de l'Asie-Pacifique où Brookfield a établi une présence opérationnelle", a déclaré Norges Bank Investment Management dans un communiqué.