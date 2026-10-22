Le fonds souverain norvégien fait preuve d'une légère prudence vis-à-vis des actions et des entreprises technologiques

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par Gwladys Fouche

Le fonds souverain norvégien s'est montré quelque peu prudent sur le marché actions dans son ensemble et vis-à-vis de certaines grandes valeurs technologiques, a déclaré jeudi le directeur général adjoint du fonds.

Le fonds est ainsi resté légèrement sous-pondéré « depuis un certain temps » sur certaines des plus grandes entreprises technologiques, mais il se montre satisfait de sa composition actuelle, a déclaré Trond Grande à Reuters, ajoutant que « rien n’est gravé dans le marbre ».