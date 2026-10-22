 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fonds souverain norvégien fait preuve d'une légère prudence vis-à-vis des actions et des entreprises technologiques
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 11:07

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Gwladys Fouche

Le fonds souverain norvégien s'est montré quelque peu prudent sur le marché actions dans son ensemble et vis-à-vis de certaines grandes valeurs technologiques, a déclaré jeudi le directeur général adjoint du fonds.

Le fonds est ainsi resté légèrement sous-pondéré « depuis un certain temps » sur certaines des plus grandes entreprises technologiques, mais il se montre satisfait de sa composition actuelle, a déclaré Trond Grande à Reuters, ajoutant que « rien n’est gravé dans le marbre ».

Véhicules électriques

Valeurs associées

SPACEX
147,4900 USD NASDAQ +1,89%
TESLA
372,2200 USD NASDAQ -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
SAFRAN
271,8 -10,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank