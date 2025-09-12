Le fonds souverain norvégien exclut Eramet de son portefeuille pour des raisons éthiques

Le fonds souverain norvégien a exclu le groupe minier français Eramet ERMT.PA de son portefeuille, a déclaré vendredi un porte-parole de Norges Bank Investment Management (NBIM).

Selon les données du fonds, celui-ci détenait au 30 juin une participation de 0,44% dans Eramet, d'une valeur de 6,8 millions de dollars.

Le désinvestissement a été effectué sur recommandation du Conseil d'éthique, l'organe de surveillance éthique du fonds, en raison de la participation de la société dans la coentreprise indonésienne PT Weda Bay Nickel, dont elle est l'exploitant minier.

"Le Conseil d'éthique recommande l'exclusion d'Eramet SA

... en raison du risque inacceptable que l'entreprise contribue à ou soit elle-même responsable de graves dommages environnementaux et de graves violations des droits de l'homme des populations autochtones non contactées", a déclaré le Conseil d'éthique dans un communiqué.

A la Bourse de Paris, vers 08h20 GMT, Eramet gagne 2,7% tandis que l'indice des ressources de base en Europe .SXPP prend 1,06%. L'indice SBF 120 .SBF120 recule de 0,49% au même moment.

(Rédigé par Terje Solsvik, version française Mara Vîlcu avec Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)