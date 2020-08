Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds souverain norvégien a perdu près de €18 mds au S1 Reuters • 18/08/2020 à 12:09









OSLO, 18 août (Reuters) - Le fonds souverain norvégien a fait état mardi d'une perte de 188 milliards de couronnes norvégiennes (17,87 milliards d'euros) au premier semestre en raison de l'effondrement de ses positions en actions et dans l'immobilier sous l'effet de la crise du coronavirus. Le plus gros fonds souverain du monde, dont les actifs sont estimés à près de 970 milliards d'euros, avait réalisé l'an dernier des gains équivalents à plus de 150 milliards d'euros grâce à l'envolée des marchés d'actions. Le fonds, alimenté par les revenus pétroliers de l'Etat norvégien, détient des participations dans 9.200 entreprises dans le monde et possède 1,5% de toutes les actions cotées. Il investit également sur le marché obligataire et dans l'immobilier. (Gwladys Fouche et Terje Solsvik, version française Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.