Le fonds souverain du Qatar va investir 75 millions de dollars dans Doncasters avant son introduction à la Bourse de New York

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Le fonds souverain du Qatar mise 75 millions de dollars sur le fabricant de pièces de précision pour l'aérospatiale Doncasters Group, en amont de son introduction en bourse aux États-Unis.

La Qatar Investment Authority (QIA) a accepté d'acheter les actions au prix de l'introduction en bourse, selon un document déposé lundi auprès de la SEC.

Au milieu de la fourchette de prix de l’introduction en bourse, la QIA recevrait environ 2,5 millions d’actions ordinaires dans le cadre de ce placement privé, comme l’indique le document.

La société, basée à Derby, au Royaume-Uni, vise à lever jusqu’à 746.7 millions de dollars lors de son introduction en bourse en proposant 23,3 millions d’actions à un prix compris entre 28 et 32 dollars chacune.

Si le prix de l’introduction en bourse se situe dans le haut de la fourchette, le fabricant de pièces aérospatiales afficherait une valeur de marché de 4.51 milliards de dollars, sur la base du nombre d’actions en circulation indiqué dans son document.

Doncasters, qui est en concurrence avec Howmet HWM.N et Precision Castparts, fabrique une large gamme de pièces complexes – notamment des aubes et des ailettes – destinées aux moteurs aérospatiaux et aux turbines à gaz industrielles.

Le placement de la QIA s’ajoute à un placement privé mené en parallèle, dans le cadre duquel certains actionnaires existants, y compris des administrateurs, ont accepté d’acheter pour 66 millions de dollars d’actions de Doncasters.

Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l’opération. Doncasters sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "DPC".