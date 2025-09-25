Le fonds souverain du Qatar s'associe à Blue Owl pour un investissement de 3 milliards de dollars dans les centres de données

L'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) et Blue Owl Capital OWL.N ont signé un partenariat de 3 milliards de dollars visant à lancer une plateforme mondiale d'infrastructure numérique axée sur les centres de données, ont-elles déclaré dans un communiqué commun.

Le fonds souverain du pays du Golfe, doté de 500 milliards de dollars, a augmenté ses investissements dans le secteur en plein essor de l'IA, alors que la demande de stockage de données et les besoins de calcul augmentent à l'échelle mondiale.