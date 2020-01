Le fonds Prudentia autorisé à prendre le contrôle du zoo d'Amnéville

(NEWSManagers.com) -

La chambre commerciale du TGI de Metz a autorisé vendredi le fonds d'investissement Prudentia Capital à prendre le contrôle du zoo d'Amnéville, l'un des plus grands de France, plombé ces dernières années par une lourde dette, de plus de 50 millions d'euros, a annoncé Prudentia. Le zoo devient ainsi propriété de Prudentia à hauteur de 80%, tandis que le fondateur du zoo et son associé conservent 20% des parts. Le zoo, créé en 1986, qui était jusqu'à présent une Scop (société coopérative dont les salariés sont les associés majoritaires), devient une SAS.