Le fonds phare de Citadel a gagné 1,4 % en novembre, selon une source

Le fonds phare de Citadel, Wellington, a affiché un rendement de 1,4 % en novembre, portant la performance du fonds pour l'année à 8,3 %, selon une personne familière avec le sujet.

Les autres fonds de la société ont également enregistré des rendements mensuels positifs.

Le fonds Global Equities de Citadel, basé à Miami, a augmenté de 2,5 % en novembre et de 13,2 % pour l'année jusqu'au 30 novembre, a déclaré la personne.

Son fonds Tactical Trading a affiché des gains de 2,6 % en novembre et a bondi de 16,3 % depuis le début de l'année, tandis que son fonds Global Fixed Income a progressé de 1,1 % en novembre et de 8,5 % depuis le début de l'année, a indiqué la source.

Les résultats mensuels de Citadel et d'autres fonds spéculatifs de premier plan font suite à une période d'effondrement des marchés, le S&P 500 ayant terminé à peu près stable en novembre.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que les plus grands fonds spéculatifs de Wall Street avaient réduit leur exposition aux "Sept Magnifiques" au cours du troisième trimestre, tout en prenant de nouvelles positions dans les sociétés de logiciels, de commerce électronique et de paiement.

Citadel Securities, fondée par le milliardaire Ken Griffin, commercialise des actions, des ETF, des fonds communs de placement et d'autres actifs à l'échelle mondiale pour le compte d'investisseurs institutionnels, en déployant son propre bilan afin d'améliorer la liquidité.