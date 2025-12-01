Le fonds phare de Citadel a gagné 1,4 % en novembre, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de sources supplémentaires tout au long de l'article, de la réponse de Citadel et d'un complément d'information sur Citadel dans le dernier paragraphe) par Anirban Sen et Prakhar Srivastava

Le fonds phare de Citadel, Wellington, a enregistré une performance de 1,4 % en novembre, ce qui a porté sa performance annuelle à 8,3 %, selon deux personnes familières avec le sujet.

Les autres fonds de la société ont également enregistré des rendements mensuels positifs. Le fonds Global Equities de Citadel, basé à Miami, a augmenté de 2,5 % en novembre et de 13,2 % pour l'année jusqu'au 30 novembre, selon les sources. Un porte-parole de Citadel s'est refusé à tout commentaire.

Son fonds Tactical Trading a affiché des gains de 2,6 % en novembre et a bondi de 16,3 % depuis le début de l'année, tandis que son fonds Global Fixed Income a augmenté de 1,1 % en novembre et de 8,5 % depuis le début de l'année, selon les sources.

Les résultats mensuels de Citadel et d'autres fonds spéculatifs de premier plan font suite à une période de vente sur les marchés, le S&P 500 ayant terminé à peu près stable en novembre. Le mois dernier, Reuters a rapporté que les plus grands fonds spéculatifs de Wall Street avaient réduit leur exposition aux "Sept Magnifiques" au cours du troisième trimestre, tout en prenant de nouvelles positions dans les sociétés de logiciels, de commerce électronique et de paiement. Citadel, qui a été fondé par le milliardaire Ken Griffin et qui est l'un des fonds spéculatifs les plus rentables de tous les temps, gère actuellement environ 66 milliards de dollars d'actifs.