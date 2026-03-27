Le fonds Oaktree honore 8,5 % des demandes de rachat alors que les rachats ébranlent le crédit privé

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(Ajout des données, du contexte et du graphique de Stanger aux paragraphes 7, 16 et 17) par Arasu Kannagi Basil

Un fonds de crédit privé appartenant à Oaktree Capital Management a décidé d'honorer la totalité des 8,5 % de demandes de rachat qu'il a reçues au cours du premier trimestre, selon une déclaration réglementaire déposée vendredi, ce qui en fait le dernier gestionnaire d'actifs à décider de ne pas plafonner les retraits.

Il rachètera environ 13,9 millions d'actions, soit 6,8 % des actions en circulation des investisseurs du fonds Oaktree Strategic Credit Fund (OSC), tandis que Brookfield, la société mère d'Oaktree, achètera 1,7 % d'actions supplémentaires pour aider le gestionnaire d'actifs à répondre à 100 % des demandes de rachat ce trimestre.

Plusieurs gestionnaires d'actifs ont plafonné les rachats à la limite trimestrielle habituelle de 5 % à la suite d'une récente flambée des demandes de rachat, déclenchée par les gros titres négatifs qui ont attiré l'attention sur le secteur du crédit privé, d'une valeur d'environ 2 000 milliards de dollars, en ce qui concerne les normes de prêt, les évaluations et la transparence.

D'autres, comme Blackstone BX.N , ont au contraire décidé d'honorer l'intégralité des rachats au cours du premier trimestre afin d'apaiser les inquiétudes des investisseurs.

Les demandes de rachat du North Haven Private Income Fund de Morgan Stanley, ainsi que celles de l'Apollo Debt Solutions BDC et de l'Ares Strategic Income Fund, ont chacune dépassé 10 % des actions au cours du premier trimestre. Toutes ces sociétés ont appliqué la limite trimestrielle habituelle de 5 %.

Les sociétés de développement commercial non cotées, comme Oaktree Strategic Credit Fund, offrent des liquidités trimestrielles aux investisseurs par le biais d'offres publiques d'achat portant généralement sur un maximum de 5 % des actions.

Ces véhicules, suivis par la banque d'investissement Robert A. Stanger, ont restitué un montant record de 5,8 milliards de dollars de liquidités aux investisseurs au cours du premier trimestre, à la date du 25 mars.

UNE CORRECTION PLUTÔT QU'UNE CRISE

La confiance dans le crédit privé - défini au sens large comme le prêt direct aux entreprises en dehors du système bancaire traditionnel - a évolué après les faillites retentissantes de First Brands et de Tricolor, qui ont alimenté les craintes des investisseurs quant à l'apparition d'autres "cafards".

L'année dernière, le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, avait fait sourciller en avertissant que d'autres "cafards" pourraient émerger des poches de la machinerie de crédit de Wall Street, d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Le sentiment des investisseurs a également été ébranlé par les craintes que les perturbations liées à l'IA dans les entreprises de logiciels ne rendent vulnérable le secteur du crédit privé, qui a été un prêteur clé pour le secteur de la technologie.

Oaktree a déclaré que, bien que le marché du crédit privé traverse une période de calibrage après plusieurs années de croissance rapide, ce changement faisait partie d'un cycle de crédit normal plutôt que d'une détérioration généralisée du crédit.

"En fin de compte, nous pensons que l'environnement actuel représente une correction plutôt qu'une crise. La réévaluation en cours des prix des logiciels et du crédit privé en général était, à bien des égards, déjà en cours avant les événements récents", a déclaré le fonds.

"Nous pensons qu'il y aura une dispersion croissante au sein de la classe d'actifs", a-t-il ajouté, se faisant l'écho d'autres gestionnaires d'actifs.

RÉINITIALISATION DES DIVIDENDES

Le fonds a également décidé de ramener le dividende mensuel de 18 cents à 16 cents par action. Oaktree a déclaré que cette décision reflète l'environnement actuel des bénéfices, caractérisé par des taux d'intérêt plus bas et des écarts de crédit plus serrés sur les revenus.

"Comme l'a fait remarquer Milton Friedman, il n'y a pas de repas gratuit: le coût du maintien de la poudre sèche aujourd'hui est l'acceptation d'un revenu plus faible à court terme", a déclaré le fonds dans une lettre aux actionnaires.

Le fonds de 7,3 milliards de dollars, lancé en 2022, investit principalement dans des prêts négociés de manière privée à des entreprises américaines. Il est resté "sous-investi dans les secteurs du marché où nous pensons que la discipline a été la plus faible", a déclaré Oaktree.

Le fonds a vendu une partie de ses prêts et obligations cotés en bourse cette année afin d'augmenter sa trésorerie et de réduire la concentration de ses logiciels. Au 23 mars, il disposait de 1,8 milliard de dollars de liquidités provenant de l'encaisse et des facilités de crédit non utilisées.