Le fonds norvégien exclut Caterpillar et cinq banques israéliennes

Le fonds norvégien de 2 000 milliards de dollars, le plus important au monde, a déclaré lundi qu'il s'était désengagé du groupe américain d'équipement de construction Caterpillar CAT.N ainsi que de cinq groupes bancaires israéliens pour des raisons d'éthique.

Les cinq banques sont Hapoalim < POLI.TA >, Bank Leumi < LUMI.TA> , Mizrahi Tefahot Bank MZTF.TA , First International Bank of Israel < FIBI.TA > et FIBI Holdings FIBIH.TA , a indiqué le fonds dans un communiqué.

Les groupes ont été exclus "en raison d'un risque inacceptable que les entreprises contribuent à de graves violations des droits des personnes dans des situations de guerre et de conflit", a déclaré le fonds, qui est géré par la banque centrale de Norvège.

Caterpillar n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

CATERPILLAR

Le Conseil d'éthique, organe de surveillance du fonds, a déclaré que "selon l'évaluation du Conseil, il ne fait aucun doute que les produits de Caterpillar sont utilisés pour commettre des violations étendues et systématiques du droit international humanitaire".

Ces violations ont lieu à la fois à Gaza et en Cisjordanie, a déclaré le Conseil, ajoutant que "l'entreprise n'a pas non plus mis en œuvre de mesures pour empêcher une telle utilisation".

"Alors que les livraisons de machines à Israël sont sur le point de reprendre, le Conseil estime qu'il existe un risque inacceptable que Caterpillar contribue à de graves violations des droits des personnes dans des situations de guerre ou de conflit

Le 18 août, le fonds norvégien a annoncé qu'il se désengagerait de six entreprises dans le cadre d'un examen éthique en cours sur la guerre à Gaza et les développements en Cisjordanie, mais il a refusé à l'époque de nommer des groupes jusqu'à ce que les participations aient été vendues.

L'organe de surveillance éthique du fonds, le Conseil d'éthique, avait initialement examiné la pratique des banques israéliennes consistant à souscrire aux engagements de construction de logements des colons israéliens dans la région.