Le fonds multi-stratégies AQR du milliardaire Asness a bondi de 15,6 % jusqu'à présent en 2025, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

L'AQR Capital Management de l'investisseur milliardaire Cliff Asness a terminé le troisième trimestre avec des rendements positifs dans plusieurs de ses fonds, a déclaré mercredi une personne au fait de la situation.

Le fonds spéculatif de 165 milliards de dollars a gagné 4,0 % en septembre dans son fonds multi-stratégies phare, Apex Strategy, qui a généré un rendement de 15,6 % depuis le début de l'année jusqu'au 30 septembre.

Le fonds a enregistré une performance de 2,9 % pour le mois dans sa stratégie AQR Delphi Long-Short Equity, ce qui porte la performance globale à 14,3 % pour l'année. La stratégie Managed Futures Full Volatility d'AQR a enregistré une performance de 9,3 % pour le mois de septembre, soit une performance de 17,7 % depuis le début de l'année.

La stratégie Helix du fonds spéculatif, qui suit les tendances d'un ensemble diversifié de marchés plus difficiles d'accès, a enregistré une performance positive de 6,3 % pour le mois de septembre et une hausse de 13 % depuis le début de l'année.

Ces résultats dépassent ceux d'un ensemble plus large de fonds spéculatifs systématiques, dont les algorithmes suivent les tendances du marché jusqu'à ce qu'elles s'essoufflent. Selon les indices de Société Générale SOGN.PA , un indice qui suit ce type de fonds de tendance est en baisse de plus de 2 % en moyenne depuis le début de l'année.