Le fonds Muddy Waters refait pression sur le géant des tests d'analyses Eurofins

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le fonds spéculatif américain Muddy Waters, qui a multiplié ces dernières semaines les attaques contre les pratiques financières du géant des laboratoires d'analyses Eurofins a refait pression sur le groupe mardi, à la veille de la publication de ses résultats semestriels.

Dans cette nouvelle offensive intitulée "plus de questions sur la trésorerie d'Eurofins et comment les résoudre", le fonds Muddy Waters réclame notamment que soient détaillées toutes les acquisitions d'entreprises à partir de 2015 et que soit expliquée "chaque entité liquidée, cédée ou transférée" depuis cette date.

Le fonds, qui a émis des doutes sur les états financiers et sur les transactions immobilières d'Eurofins, enjoint le groupe à "divulguer les détails des opérations d'Eurofins et les dépenses pour chaque bien immobilier détenu par le Dr. Martin", le patron de l'entreprise.

Il appelle Eurofins à "divulguer les détails des sites immobiliers spécifiques qu'Eurofins a acquis depuis 2020" et "à divulguer les sites spécifiques vacants d'Eurofins par année depuis 2015, qu'ils soient loués ou possédés".

Depuis le début de la campagne hostile lancée le 24 juin par le fonds américain, le spécialiste des tests médicaux, alimentaires, environnementaux et de matériaux, n'a eu de cesse de rejeter des "allégations non pertinentes, biaisées et/ou infondées".

Le groupe, qui s'est construit pendant trois décennies grâce aux acquisitions, a menacé début juillet d'agir en justice.

Il publiera ses résultats financiers semestriels mercredi avant l'ouverture de la Bourse de Paris, où il est coté sur l'indice CAC 40 depuis 2021.