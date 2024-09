Le fonds LBPAM Midcap Senior Debt rehausse son objectif de levée à 400 millions d’euros

LBP AM ambitionne ainsi de lever pour ce fonds 100 millions d'euros supplémentaires au premier semestre 2025, pour un objectif final de 400 millions d'euros.

Le fonds est classé Article 9. L'objectif de durabilité est de soutenir l'accélération de la transition des entreprises en portefeuille vers une économie plus durable.

(AOF) - LBPAM Midcap Senior Debt a franchi une étape importante de son développement en réalisant une levée de 300 millions d’euros, grâce au soutien de ses investisseurs institutionnels. Investi en dette senior sécurisée, ce fonds finance des small & mid caps européennes, principalement françaises. À ce jour, grâce à sa capacité d'origination de premier plan avec un sourcing multicanal, LBPAM Midcap Senior Debt a déjà réalisé une vingtaine de transactions dans des sociétés dont l'Ebitda se situe entre 10 et 80 millions d'euros, avec un levier moyen de 3,3 fois.

