Le fonds italien de garantie des dépôts bancaires accepte de sauver Banca Progetto, propriété d'Oaktree, à hauteur de 750 millions d'euros
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds italien de protection des dépôts (FITD) a déclaré mercredi qu'il avait accepté un plan de sauvetage contraignant de 750 millions d'euros (897,60 millions de dollars) pour Banca Progetto, détenue par Oaktree, impliquant les cinq plus grandes banques du pays.

Banca Progetto, une petite banque numérique spécialisée dans les prêts aux petites et moyennes entreprises italiennes, a été placée sous administration spéciale par la Banque d'Italie l'année dernière afin de garantir une supervision adéquate des opérations de la banque et de rétablir des conditions de gestion saines et prudentes.

La banque a également été placée sous administration judiciaire d'octobre 2024 à juillet 2025 pour avoir prétendument prêté à une personne arrêtée sur la base d'accusations liées à la mafia. La mesure a été révoquée par un tribunal italien après que la banque se soit conformée aux exigences du tribunal.

Selon le plan, FITD deviendra actionnaire de Banca Progetto en injectant 750 millions d'euros. Il vendra ensuite une partie de sa participation à un véhicule détenu par Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI , Banco BPM BAMI.MI , BPER EMII.MI , Intesa Sanpaolo ISP.MI et UniCredit CRDI.MI , tout en conservant une participation maximale de 9,9 %.

FITD et les cinq prêteurs participeront également à la réduction du risque des actifs de Banca Progetto, en s'appuyant sur les garanties du fonds.

Le fonds a indiqué qu'il espérait conclure l'opération d'ici le mois de mars.

(1 dollar = 0,8356 euro)

Valeurs associées

BANCA MPS
8,699 EUR MIL -0,80%
BANCO BPM
12,620 EUR MIL -1,17%
BPER BANCA
11,760 EUR MIL -1,22%
INTESA SANPAOLO
5,902 EUR MIL -0,89%
UNICREDIT
72,450 EUR MIL -1,94%
