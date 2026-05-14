Le fonds immobilier spécialisé dans les centres de données de Blackstone lève 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Un fonds d'investissement immobilier spécialisé dans les centres de données, récemment créé par Blackstone BX.N , a levé 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il annoncé mercredi.