 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fonds immobilier spécialisé dans les centres de données de Blackstone lève 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 01:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Un fonds d'investissement immobilier spécialisé dans les centres de données, récemment créé par Blackstone BX.N , a levé 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il annoncé mercredi.

Blackstone Digital Infrastructure Trust, qui se concentrera sur l'acquisition de centres de données nouvellement construits, a vendu 87,5 millions d'actions lors de son introduction en bourse au prix de 20 dollars chacune.

Les entreprises liées à l'intelligence artificielle ont dominé le marché américain des introductions en bourse cette année, les investisseurs misant sur de solides perspectives de croissance grâce à une adoption plus large de cette technologie.

Le nouveau véhicule de Blackstone prévoit de cibler des centres de données d'une valeur comprise entre 250 millions et 1,5 milliard de dollars, loués à des locataires hyperscale notés “investment grade” sur des marchés tels que la Virginie du Nord, l'Ohio, Phoenix, le Maryland et Austin.

Il a identifié et examiné environ 25 milliards de dollars d'opportunités à court terme sur des marchés de données établis.

Les centres de données fournissent l'infrastructure nécessaire au stockage, au traitement et à l'analyse de vastes quantités d'informations cruciales pour l'entraînement des modèles d'IA.

Les dépenses en IA des géants de la tech devraient désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année, contre environ 600 milliards auparavant, alors qu’ils investissent des sommes record dans la construction d’une infrastructure capable de prendre en charge des tâches complexes et à enjeux élevés.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, est un investisseur prolifique dans les centres de données et les infrastructures numériques. Son portefeuille comprend plus de 150 milliards de dollars d'actifs liés aux centres de données à l'échelle mondiale.

La société a privatisé l'opérateur de centres de données QTS Realty Trust en 2021 dans le cadre d'une transaction d'environ 10 milliards de dollars.

Une filiale de Blackstone avait manifesté son intérêt pour un investissement pouvant atteindre 200 millions de dollars dans cette offre. Chaque investisseur de l'introduction en bourse s'est vu offrir des actions gratuites équivalentes à 1 % de son investissement à titre d'incitation.

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Wells Fargo Securities ont agi en tant que co-chefs de file pour l'introduction en bourse.

Blackstone Digital Infrastructure Trust commencera à être coté à la Bourse de New York sous le symbole “BXDC” jeudi.

Valeurs associées

BLACKSTONE
119,590 USD NYSE -2,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump descend de l'Air Force One et est accueilli par le vice-président chinois Han Zheng à son arrivée à l'aéroport international de Pékin, le 13 mai 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Xi déroule le tapis rouge à Trump sur fond de tensions multiples
    information fournie par AFP 14.05.2026 02:07 

    Le président chinois Xi Jinping déroule le tapis rouge à Donald Trump jeudi matin à Pékin avant d'entrer avec lui dans le vif des sujets de désaccord qui abondent, avec leurs retombées mondiales, du commerce à l'Iran en passant par Taïwan. M. Xi reçoit M. Trump ... Lire la suite

  • Le pétrolier russe Anatoly Kolodkin au terminal pétrolier du port de Matanzas, au nord-ouest de Cuba, le 31 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )
    Situation électrique "tendue" à Cuba, qui met en cause les Etats-Unis
    information fournie par AFP 14.05.2026 02:02 

    Cuba a accusé mercredi les Etats-Unis d'être responsables de la situation très "tendue" du réseau électrique de l'île, au moment où Washington a renouvelé, sous conditions, une offre d'aide de 100 millions de dollars. Dans un communiqué, le Département d'Etat a ... Lire la suite

  • Cette combinaison de photos réalisée le 13 mai 2026 montre les candidats à la présidence du Pérou, Keiko Fujimori (g.), à Lima le 14 avril 2026, et Roberto Sanchez, dans son bureau de campagne à Lima, le 14 avril 2026 ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )
    Présidentielle au Pérou: Roberto Sanchez qualifié pour le second tour face à Fujimori
    information fournie par AFP 14.05.2026 00:30 

    Le candidat de gauche à la présidentielle au Pérou, Roberto Sanchez, était donné mercredi qualifié pour le second tour face à Keiko Fujimori, peu après que le parquet a requis une peine de prison contre lui pour de présumées fausses déclarations. Roberto Sanchez ... Lire la suite

  • Des secouristes autour d'un véhicule ciblé par une frappe de drone israélien sur une autoroute près de la ville de Jiyeh, au sud de Beyrouth, le 13 mai 2026 au Liban ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )
    Au moins 22 morts dans des frappes israéliennes au Liban
    information fournie par AFP 14.05.2026 00:06 

    L'armée israélienne a intensifié mercredi ses frappes au Liban, faisant au moins 22 morts selon le ministère libanais de la Santé, malgré la trêve en cours depuis le 17 avril. Ces frappes, sur plus de 30 endroits distincts selon l'agence nationale d'information ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,49 -0,22%
CAC 40
8 007,97 +0,35%
Or
4 693,18 +0,10%
VALLOUREC
26,92 +12,17%
TOTALENERGIES
77,81 -0,63%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank