Le fonds immobilier spécialisé dans les centres de données de Blackstone lève 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Un fonds d'investissement immobilier spécialisé dans les centres de données, récemment créé par Blackstone BX.N , a levé 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il annoncé mercredi.

Blackstone Digital Infrastructure Trust, qui se concentrera sur l'acquisition de centres de données nouvellement construits, a vendu 87,5 millions d'actions lors de son introduction en bourse au prix de 20 dollars chacune.

Les entreprises liées à l'intelligence artificielle ont dominé le marché américain des introductions en bourse cette année, les investisseurs misant sur de solides perspectives de croissance grâce à une adoption plus large de cette technologie.

Le nouveau véhicule de Blackstone prévoit de cibler des centres de données d'une valeur comprise entre 250 millions et 1,5 milliard de dollars, loués à des locataires hyperscale notés “investment grade” sur des marchés tels que la Virginie du Nord, l'Ohio, Phoenix, le Maryland et Austin.

Il a identifié et examiné environ 25 milliards de dollars d'opportunités à court terme sur des marchés de données établis.

Les centres de données fournissent l'infrastructure nécessaire au stockage, au traitement et à l'analyse de vastes quantités d'informations cruciales pour l'entraînement des modèles d'IA.

Les dépenses en IA des géants de la tech devraient désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année, contre environ 600 milliards auparavant, alors qu’ils investissent des sommes record dans la construction d’une infrastructure capable de prendre en charge des tâches complexes et à enjeux élevés.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, est un investisseur prolifique dans les centres de données et les infrastructures numériques. Son portefeuille comprend plus de 150 milliards de dollars d'actifs liés aux centres de données à l'échelle mondiale.

La société a privatisé l'opérateur de centres de données QTS Realty Trust en 2021 dans le cadre d'une transaction d'environ 10 milliards de dollars.

Une filiale de Blackstone avait manifesté son intérêt pour un investissement pouvant atteindre 200 millions de dollars dans cette offre. Chaque investisseur de l'introduction en bourse s'est vu offrir des actions gratuites équivalentes à 1 % de son investissement à titre d'incitation.

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Wells Fargo Securities ont agi en tant que co-chefs de file pour l'introduction en bourse.

Blackstone Digital Infrastructure Trust commencera à être coté à la Bourse de New York sous le symbole “BXDC” jeudi.