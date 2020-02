Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds H.I.G. finalise le rachat de Lagardère Sports Reuters • 20/02/2020 à 15:56









20 février (Reuters) - Le fonds d'investissement américain H.I.G. Capital a annoncé jeudi avoir finalisé le rachat de près de 75% du capital de Lagardère Sports. Le groupe Lagardère conservera une part minoritaire de 24,5% dans cette société spécialisée dans la gestion des droits sportifs. Le groupe français, qui a décidé de se recentrer sur l'édition et les boutiques d'aéroport, avait indiqué en décembre dernier que HIG avait présente une offre valorisant cette activité à environ 110 millions d'euros. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +0.32%