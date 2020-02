Le fonds Digital Leaders s'associe à Patriach outre-Rhin

(NEWSManagers.com) - Le fonds indépendant allemand Digital Leaders Fund a annoncé ce 27 janvier la signature d'un partenariat avec Patriarch Multi-Manager GmbH afin d'être commercialisé auprès de conseillers indépendants et de courtiers en Allemagne et en Autriche. Patriarch Multi-Manager est un multigérant et TPM spécialisé dans les gestions actives.

Le fonds Digital Leaders, lancé il y a deux ans, investit exclusivement dans des actions profitant de la digitalisation. Il gérait près de 40 millions d'euros d'encours au 24 janvier.