Le fonds dédié aux centres de données de Blackstone fait des débuts discrets après une introduction en bourse de 1,75 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste et d'informations contextuelles à partir du paragraphe 4) par Arasu Kannagi Basil

Les actions du tout nouveau véhicule d'investissement de Blackstone, BXDC.N , ont ouvert à un cours inchangé lors de leur entrée en bourse jeudi, après que la société a levé 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, avec pour objectif d'acquérir des actifs de centres de données. L'action de Blackstone Digital Infrastructure Trust, basé à New York, a ouvert à 20 dollars par action, soit le même prix auquel la société avait vendu 87,5 millions d'actions lors de son introduction en bourse . Les entreprises liées à l'intelligence artificielle ont occupé le devant de la scène sur le marché américain des introductions en bourse cette semaine, avec trois opérations de plus d'un milliard de dollars, notamment cellesdu fabricant de puces Cerebras CBRS et de Fervo Energy FRVO.O .

“Le timing est crucial car la fenêtre d'opportunité peut s'ouvrir et se refermer soudainement sur les marchés des introductions en bourse thématiques. Des opérations comme celle de Cerebras, et l'énorme demande qui l'entoure, montrent que la fenêtre est grande ouverte en ce moment”, a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

“Si les transactions se déroulent bien, BXDC pourrait servir de modèle à d’autres promoteurs détenant des actifs dans les centres de données, l’énergie ou les infrastructures d’IA pour lancer des véhicules similaires.” Le véhicule de Blackstone, , investira principalement dans des actifs de centres de données nouvellement construits et loués à des locataires hyperscale notés “investment grade”. Il a identifié 25 milliards de dollars d’opportunités à court terme sur des marchés de premier plan tels que la Virginie du Nord, l’Ohio, Phoenix, le Maryland et Austin, a indiqué la société précédemment.

Les dépenses des grandes entreprises technologiques en infrastructures d’IA, telles que les centres de données, devraient dépasser les 700 milliards de dollars d’ici 2026. “S'agissant d'un nouveau véhicule qui n'a pas encore acquis d'actifs de centres de données, les investisseurs misent principalement sur la capacité d'exécution de Blackstone et sa longue expérience dans le secteur”, a déclaré Lukas Muehlbauer.

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, détient plus de 150 milliards de dollars d'actifs de centres de données à l'échelle mondiale, notamment QTS et AirTrunk.

Les mégawatts loués par QTS ont été multipliés par 14 depuis que Blackstone a privatisé la société en 2021, faisant de l'opérateur de centres de données l'investissement le plus rentable du gestionnaire d'actifs à ce jour.