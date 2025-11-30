Le fonds de placement norvégien votera en faveur du rapport sur les droits de l'homme lors de l'assemblée générale de Microsoft, contre la direction de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la participation du fonds dans Microsoft, détails aux paragraphes 3 à 5)

Le fonds norvégien de 2 000 milliards de dollars a déclaré dimanche qu'il voterait en faveur d'une proposition d'actionnaire lors de la prochaine assemblée générale annuelle de Microsoft MSFT.O demandant un rapport sur les risques liés à l'exercice d'activités dans des pays où les droits de l'homme font l'objet de préoccupations importantes.

La direction de Microsoft avait recommandé aux actionnaires de voter contre cette proposition.

Le fonds a également indiqué qu'il voterait contre la reconduction du directeur général Satya Nadella à la présidence du conseil d'administration, ainsi que contre sa rémunération.

Le fonds possédait une participation de 1,35 % d'une valeur de 50 milliards de dollars dans la société au 30 juin, selon les données du fonds, ce qui en fait la deuxième plus grande participation du fonds, après Nvidia NVDA.O .

Il est le huitième actionnaire de Microsoft, selon les données du LSEG.

Les investisseurs de l'entreprise technologique américaine décideront de ratifier ou non les motions proposées lors de l'assemblée générale annuelle du 5 décembre.