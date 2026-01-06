Le fonds de placement immobilier Tanger baisse après avoir dévoilé une offre échangeable de 200 millions de dollars

6 janvier -

** Les actions de Tanger SKT.N ont baissé de 0,9 % à 33,74 $ hors séance, le fonds d'investissement immobilier recherchant des capitaux pour refinancer sa dette

** Le propriétaire/exploitant de centres commerciaux en plein air et de magasins d'usine basé à Greensboro, en Caroline du Nord, annonce une offre privée de 200 millions de dollars à 5 ans ()

; il s'agit d'une annonce () d'une offre privée de 200 millions de dollars d'obligations échangeables à 5 ans

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour aider à rembourser toutes les dettes en cours dans le cadre des lignes de crédit, rembourser entièrement le montant principal en cours de 350 millions de dollars de ses billets à 3,125 % échéant en 2026, et le reste à des fins générales, y compris le remboursement potentiel d'autres dettes

** La société prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution, et d'utiliser jusqu'à 20 millions de dollars pour racheter ses actions afin de faciliter les transactions de couverture

** Les actions de SKT ont terminé mardi en hausse de 2,1 % à 34,05 $ pour une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars. L'action a perdu environ 2% en 2025 ** 5 analystes sur 12 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 7 la considèrent comme une "attente"; PT médian de 37 $, selon les données de LSEG