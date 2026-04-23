Le fonds de placement immobilier KKR Real Estate Finance plonge de plus de 20 % en raison d'une perte plus importante au premier trimestre et d'une réduction du dividende

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23 avril - ** Les actions de KKR Real Estate Finance Trust

KREF.N ont plongé de 21,6 % pour atteindre un niveau record de 5,25 $ tôt jeudi, après avoir affiché une perte trimestrielle plus importante en raison de provisions plus élevées pour les prêts en difficulté ** Le fonds de placement immobilier commercial soutenu par KKR a publié mercredi soir une perte nette de 61,9 millions de dollars au 1er trimestre, soit 96 cents/sh, contre une perte nette de 32 millions de dollars, soit 49 cents/sh, au trimestre précédent

** Les analystes s'attendaient à une perte nette de 46 cents/sh, selon les données de LSEG

** KREF a déclaré un dividende trimestriel de 10 cents/sh, en baisse par rapport aux 25 cents versés au cours des deux dernières périodes

** La société a déclaré que la valeur comptable de 11,87 $/sh au 31 mars comprend une provision de 260 millions de dollars au titre des CECL (Current Expected Credit Losses), qui a augmenté d'environ 74 millions de dollars, principalement en raison de réserves supplémentaires pour les actifs notés 5

** Lors de la conférence téléphonique sur les résultats jeudi, le directeur général Matt Salem a déclaré que les objectifs de la société pour 2026 sont de réduire son exposition aux anciens bureaux, de faire pivoter le portefeuille vers des actifs plus récents et de meilleure qualité, et de réduire son empreinte REO (Real Estate Owned)

** Les actions de KREF ont baissé de 12,9 % à 5,84 $, prolongeant la perte de 29 % depuis le début de l'année

** Sur les 6 analystes qui couvrent le titre, 2 l'évaluent à "acheter", 4 à "conserver"; PT médian de 9 $