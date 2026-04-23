 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fonds de placement immobilier KKR Real Estate Finance plonge de plus de 20 % en raison d'une perte plus importante au premier trimestre et d'une réduction du dividende
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de KKR Real Estate Finance Trust

KREF.N ont plongé de 21,6 % pour atteindre un niveau record de 5,25 $ tôt jeudi, après avoir affiché une perte trimestrielle plus importante en raison de provisions plus élevées pour les prêts en difficulté ** Le fonds de placement immobilier commercial soutenu par KKR a publié mercredi soir une perte nette de 61,9 millions de dollars au 1er trimestre, soit 96 cents/sh, contre une perte nette de 32 millions de dollars, soit 49 cents/sh, au trimestre précédent

** Les analystes s'attendaient à une perte nette de 46 cents/sh, selon les données de LSEG

** KREF a déclaré un dividende trimestriel de 10 cents/sh, en baisse par rapport aux 25 cents versés au cours des deux dernières périodes

** La société a déclaré que la valeur comptable de 11,87 $/sh au 31 mars comprend une provision de 260 millions de dollars au titre des CECL (Current Expected Credit Losses), qui a augmenté d'environ 74 millions de dollars, principalement en raison de réserves supplémentaires pour les actifs notés 5

** Lors de la conférence téléphonique sur les résultats jeudi, le directeur général Matt Salem a déclaré que les objectifs de la société pour 2026 sont de réduire son exposition aux anciens bureaux, de faire pivoter le portefeuille vers des actifs plus récents et de meilleure qualité, et de réduire son empreinte REO (Real Estate Owned)

** Les actions de KREF ont baissé de 12,9 % à 5,84 $, prolongeant la perte de 29 % depuis le début de l'année

** Sur les 6 analystes qui couvrent le titre, 2 l'évaluent à "acheter", 4 à "conserver"; PT médian de 9 $

Dividendes

Valeurs associées

KKR & CO
102,680 USD NYSE -3,06%
KKR REAL ES REIT
6,033 USD NYSE -10,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 16:56:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank