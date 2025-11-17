 Aller au contenu principal
Le fonds de Peter Thiel s'est délesté de sa participation dans Nvidia au cours du troisième trimestre, selon un document réglementaire
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds spéculatif du milliardaire Peter Thiel a vendu la totalité de sa participation dans Nvidia

NVDA.O au cours du troisième trimestre, selon une déclaration réglementaire, intensifiant ainsi les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle.

Le fonds, Thiel Macro, a vendu environ 537 742 actions du leader des puces d'intelligence artificielle au cours du trimestre, a-t-on appris vendredi. La participation aurait valu environ 100 millions de dollars au cours de clôture de la société le 30 septembre.

La cession de Thiel, associée à la vente par SoftBank

9984.T de ses propres participations dans Nvidia la semaine dernière, a alimenté l'angoisse de Wall Street, qui craint que la frénésie à l'origine de la montée en flèche des valorisations technologiques n'ait atteint son paroxysme, mettant en péril les milliers de milliards de dollars engagés dans le développement de l'IA.

Les investisseurs et les analystes attendront les résultats du troisième trimestre de Nvidia, mercredi, pour dissiper les craintes d'une bulle, car la société la plus valorisée au monde est considérée comme un indicateur de la demande en matière d'IA, ses puces convoitées étant utilisées dans les centres de données et les serveurs massifs.

La Fondation Thiel n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Au troisième trimestre, plusieurs fonds spéculatifs ont réduit leurs participations dans certaines des sept plus grandes entreprises technologiques, également appelées les "Sept Magnifiques", dans un changement par rapport à leur activité du deuxième trimestre, lorsque les principales sociétés de sélection d'actions étaient plus optimistes sur les noms des Big Tech.

Le fonds de Thiel compte désormais Apple AAPL.O , Microsoft

MSFT.O et une participation réduite dans Tesla TSLA.O parmi ses principales positions, selon le dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

