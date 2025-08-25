 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fonds de pension de Mercedes-Benz va vendre sa participation de 3,8% dans Nissan Motor
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 15:12

Le fonds de pension de Mercedes-Benz MBGn.DE va vendre sa participation de 3,8%, soit environ 346 millions de dollars (295,78 millions d'euros), dans Nissan Motor 7201.T , a déclaré lundi un porte-parole du constructeur automobile allemand.

Cette annonce renforce la pression sur le cours de l'action du constructeur automobile japonais, déjà frappé par les droits de douane américains, la restructuration en cours et la baisse des volumes de ventes, et qui a perdu 24% cette année.

La vente de la participation par le fonds de pension de Mercedes-Benz témoigne de l'inquiétude des investisseurs quant aux perspectives du plan de redressement de Nissan, qui prévoit l'arrêt de la production dans certaines usines au Japon et à l'étranger afin de réduire les coûts et de rétablir la rentabilité.

Le porte-parole de Mercedes a déclaré que la participation de Nissan, qui a été transférée aux actifs de retraite en 2016, n'est pas d'une importance stratégique et a décrit la vente de la participation restante de 3,8% du constructeur automobile comme un nettoyage de son portefeuille.

Nissan n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Nissan a vendu sa participation de 1,5% dans Mercedes, à l'époque Daimler AG, au début de l'année 2021 pour l'aider à surmonter ses difficultés financières.

Le titre Nissan sera proposé à des prix compris entre 337,5 et 345 yens par action (entre 1,96 et 2,0 euros), ce qui représenterait une décote de 4,96% à 7,02% par rapport au dernier cours de clôture de 363 yens par action lundi, selon la feuille de conditions.

La fixation du prix de vente est prévue avant l'ouverture de la Bourse de Tokyo, mardi, et le règlement devrait intervenir jeudi.

(Rédigé par Anton Bridge, Scott Murdoch et Miranda Murray, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

