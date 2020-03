Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds de Daniel Kretinsky détient 6,88% du capital de Casino Reuters • 04/03/2020 à 11:50









4 mars (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mercredi dans un communiqué : * LE FONDS VESA DE DANIEL KRETINSKY A FRANCHI EN HAUSSE LE SEUIL DE 5% DU CAPITAL DE CASINO ET DÉTIENT 6,88%-AMF Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA (Rédaction de Paris)

