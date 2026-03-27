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Le fonds de crédit privé Oaktree répondra intégralement aux demandes de rachat de 8,5 %
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 3, 5 et 8)

Un fonds de crédit privé appartenant à Oaktree Capital Management a décidé d'honorer la totalité des 8,5 % de demandes de rachat qu'il a reçues au cours du premier trimestre, selon un dépôt réglementaire effectué vendredi, alors que les investisseurs particuliers se précipitent vers les portes.

Le gestionnaire d'actifs rachète environ 13,9 millions d'actions, soit 6,8 % des actions en circulation, aux investisseurs du fonds Oaktree Strategic Credit Fund.

Séparément, la société mère d'Oaktree, Brookfield BN.TO , achète 1,7 % d'actions supplémentaires pour aider le gestionnaire d'actifs à répondre à 100 % des demandes de rachat ce trimestre.

Ce pic de rachats intervient alors qu'une vague de gros titres négatifs sur le crédit privé au cours des derniers mois a attiré l'attention sur ce secteur d'environ 2 000 milliards de dollars.

Certains gestionnaires d'actifs ont plafonné les rachats à la limite trimestrielle habituelle de 5 %, mais d'autres, comme Blackstone BX.N , ont décidé d'honorer 100 % des rachats au cours du premier trimestre.

Les sociétés de développement non cotées, comme Oaktree Strategic Credit Fund, offrent généralement des liquidités trimestrielles aux investisseurs par le biais d'offres publiques d'achat portant sur un maximum de 5 % des actions.

De hauts responsables de la gestion d'actifs ont déclaré que le secteur aurait pu mieux informer les investisseurs sur le profil de liquidité des BDC non cotées.

Au 23 mars, le fonds Oaktree disposait de 1,8 milliard de dollars de liquidités provenant de l'encaisse et des facilités de crédit non utilisées.

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3 commentaires

  • 11:47

    au lieu d'accepter ces régulations et de faire des contrôles sur les particulier/entreprises qui demandent des crédits...des fonds qui avaient une masse monétaire qui dormez(qui servez en general à acheter une société donc à l'analyser) on eu l'idee de proposer des credits mais comme ce n'est pas des banques ne sont pas obliger d'appliquer les controles (comme les banques ou comme si elle devait acheter une société) et prête à n'importe qui. le retour des subprimes.

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