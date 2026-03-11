Le fonds de crédit privé de KKR, coté en bourse, a subi des pressions, selon le directeur financier

Le fonds de crédit privé de KKR

KKR.N , coté en bourse, a subi quelques pressions, mais la société voit plus d'opportunités dans les véhicules non cotés, a déclaré mercredi le directeur financier Robert Lewin. Les fonds de dette privée connus sous le nom de business development companies (BDCs) ont vu le prix de leurs actions chuter sur les marchés publics et les demandes de rachat des versions non négociées augmenter, car les investisseurs s'inquiètent des marchés du crédit et de l'exposition au secteur des logiciels . Les actions de KKR FSK Capital Corp. FSK ont baissé de 29 % depuis le début de l'année.

"La minorité de notre capital, soit environ 17 milliards de dollars de prêts directs, se trouve sous forme de BDC", a déclaré M. Lewin lors de la conférence de RBC Capital Markets Global Financial Institutions à New York. Il a ajouté que 14 milliards de dollars de ce capital se trouvent dans FSK qui "a exercé une pression sur les rendements à court terme, en grande partie à cause d'une certaine exposition subordonnée".

"Nous n'avons pas beaucoup de capital dans l'espace BDC privé, et nous pensons qu'il peut y avoir une réelle opportunité pour nous ici", a-t-il ajouté.