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Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs résiste à la hausse des rachats dans l'ensemble du secteur
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds de crédit privé GS.N de Goldman Sachs a déclaré que les investisseurs ont cherché à racheter un peu moins de 5 % des actions au cours du premier trimestre, ce qui a été réalisé et inférieur à son plafond de rachat trimestriel.

"Nous pensons que ces résultats soulignent la position solide de GS Credit par rapport à l'industrie plus large des BDC non cotées (Business Development Company) ", a déclaré le fonds dans un document réglementaire lundi.

"Nous sommes la seule BDC non cotée du groupe de référence dont les demandes de rachat ont été inférieures au plafond trimestriel standard de 5 %."

Crédit privé

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