Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs défie la vague de rachats qui touche l'ensemble du secteur

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(Ajout de détails et de contexte)

Le fonds de crédit privé GS.N de Goldman Sachs a déclaré lundi que les investisseurs avaient demandé à racheter un peu moins de 5% des actions au premier trimestre, restant dans les limites de son plafond et défiant une hausse plus générale des demandes de rachat dans l'ensemble du secteur.

Les craintes que l'intelligence artificielle puisse éroder la capacité bénéficiaire des sociétés de logiciels et affaiblir leur capacité à rembourser les prêts se répandent dans l'industrie du crédit privé, un prêteur clé du secteur technologique, ce qui incite les investisseurs à réévaluer leur exposition, les risques de rachat et les perspectives de collecte de fonds.

Plusieurs gestionnaires d'actifs ont plafonné les rachats à la limite trimestrielle standard de 5 % après une récente augmentation des demandes de retrait, motivée par les gros titres négatifs qui ont placé le secteur du crédit privé, d'une valeur d'environ 2 000 milliards de dollars, sous surveillance quant aux normes de prêt, aux évaluations et à la transparence.

La capacité de Goldman à répondre à toutes les demandes de rachat tout en restant en dessous de son plafond suggère que le stress n'est pas uniforme dans le secteur, les investisseurs continuant à soutenir les gestionnaires qu'ils considèrent comme mieux positionnés pour faire face à la volatilité.

La société de Wall Street a déclaré que les demandes de rachat, qui ont été satisfaites et inférieures à son plafond de rachat trimestriel, étaient les seules parmi ses pairs à se situer en dessous de la limite.

"Nous pensons que ces résultats soulignent la position solide de GS Credit par rapport à l'industrie plus large des BDC non négociées (Business Development Company) ", a-t-elle ajouté dans un document réglementaire.

PAS TOUS PAREILS

Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs ont été vendues cette année, les inquiétudes concernant les risques liés au crédit privé ayant pesé sur le sentiment. Morgan Stanley

MS.N , BlackRock BLK.N et Apollo Global APO.N sont parmi ceux qui ont limité les rachats ces dernières semaines.

Goldman a déclaré qu'elle opère sur le même marché que d'autres BDC et qu'elle n'est pas isolée de la dynamique du secteur, mais qu'elle a diversifié ses sources de capital en maintenant une plateforme de crédit privé orientée vers les institutions.

" Alors que les investisseurs de détail et certains investisseurs en gestion de patrimoine se retirent du crédit privé, nous pensons que de nombreux investisseurs institutionnels reconnaissent cette dislocation comme un point d'entrée ou de retour attrayant dans la classe d'actifs", a ajouté la firme de Wall Street.

Elle a également indiqué que le fonds a généré environ 823 millions de dollars de produits provenant des remboursements et des ventes d'investissements de portefeuille, contre 669 millions de dollars au cours du trimestre précédent.

UNE APPROCHE PROACTIVE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Depuis plusieurs semaines, les investisseurs se débattent avec la perspective d'une perturbation de l'IA, car ils craignent de plus en plus que la technologie ne soit plus un moteur d'efficacité et de productivité pour le secteur des logiciels, mais une menace potentielle pour l'existence même de l'entreprise.

Goldman a déclaré qu'elle évaluait l'impact de l'IA sur le secteur des logiciels depuis des années, ajoutant qu'elle a refusé sa première transaction en raison de telles préoccupations en octobre 2023 et déployé un cadre interne pour évaluer le risque de perturbation de l'IA au début de 2025.

"Bien que nous abordions le sujet de l'IA avec humilité et que nous continuions à évoluer et à tester notre cadre au fur et à mesure que de nouveaux points de données apparaissent, nous pensons que les impacts de l'IA (à la fois négatifs et positifs) seront nuancés et spécifiques à chaque entreprise", a déclaré le géant de Wall Street.

Son portefeuille de logiciels est bien positionné pour l'ère de l'IA, a ajouté la banque, tout en reconnaissant que les entreprises doivent investir de manière ambitieuse dans leurs feuilles de route en matière d'IA afin de protéger leurs activités traditionnelles.