Le fonds de crédit privé de Blackstone, d'une valeur de 82 milliards de dollars, enregistre des sorties nettes de capitaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Avec plus de détails) par Isla Binnie

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a accepté d'augmenter les versements aux investisseurs d'un fonds de crédit privé ce trimestre, ce qui a entraîné des sorties nettes de capitaux, a-t-on appris lundi d'un dépôt de titres.

Les investisseurs du Blackstone Private Credit Fund(BCRED), d'une valeur de 82 milliards de dollars, qui ont habituellement la possibilité de demander le retrait de 5 % de leurs avoirs chaque trimestre, ont demandé un total de 7,9 % au cours du premier trimestre, a déclaré Blackstone dans le document.

Sur la base de l'évaluation actuelle du fonds, cela représentait 3,7 milliards de dollars, soit moins que les 2 milliards de dollars de nouveaux engagements pris par le fonds, ce qui laisse des sorties nettes de 1,7 milliard de dollars.

L'anxiété s'est installée sur le marché du crédit privé en raison des questions relatives aux évaluations et à la transparence, et les inquiétudes plus générales concernant la qualité du crédit ont été attisées par deux faillites l'année dernière. Des fonds tels que BCRED , ouverts aux investisseurs individuels fortunés, ont été particulièrement mis à l'épreuve ces dernières semaines.

"Le total des demandes de rachat pour le trimestre a dépassé les 5 % d'actions généralement disponibles pour le rachat", a déclaré Blackstone, ajoutant qu'il allait "augmenter" le montant qu'il laisse généralement racheter par les investisseurs, pour le porter à 7 % de la valeur du fonds.

Blackstone, dont le siège est à New York, a déclaré que les 0,9 % supplémentaires que les investisseurs avaient demandé à racheter seraient "compensés" par un total de 400 millions de dollars investis par la société et ses employés, ce qui signifie qu'elle satisferait toutes les demandes.

Blackstone a déclaré que cette approche était motivée par la structure du fonds, "et non par des contraintes sur la liquidité de BCRED".